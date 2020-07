Brasile: Amazzonia, governo valuta proroga missione militare fino al 2022 (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Storebrand Asset Management, Jan Erik Saugestad, ha dichiarato che precedenti iniziative simili avevano puntato a fare pressione sulle aziende brasiliane, mentre stavolta l'iniziativa si rivolge direttamente al governo. La lettera inviata non parla apertamente di conseguenze se il governo brasiliano non volesse agire, ma la scorsa settimana sette società europee hanno riferito che avrebbero potuto diminuire gli investimenti nel paese se la distruzione ambientale dovesse continuare. Tra le 25 società europee che hanno firmato vi sono anche la norvegese Nordea Asset Management e la Church of England, che gestisce un fondo pensione da 3,5 miliardi di dollari, la British Legal & General Investment Management (LGIM) è tra i maggiori fondi del mondo con i suoi 1.200 miliardi di sterline in gestione. Anche American Domini Impact Investment e Pax World Funds hanno firmato la lettera. La Fram Capital, che ha sede a San Paolo, è l'unica firmataria brasiliana. (segue) (Brb)