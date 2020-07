Serbia: formazione governo, presidente Vucic avvia consultazioni con lista albanese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cresce intanto l'attesa per una ripresa del dialogo fra Belgrado e Pristina con la mediazione dell'Ue. Il suo rilancio è stato oggetto, lo scorso 10 luglio, di un vertice in videoconferenza presieduto dal presidente francese Emmanuel Macron e dal cancelliere tedesco Angela Merkel. Il vertice ha contato la partecipazione di Vucic e del premier kosovaro Avdullah Hoti. Successivamente il rilancio dialogo è stato anche al centro un summit, sempre in videoconferenza, organizzato dalle istituzioni europee nella giornata di domenica 12 luglio in attesa di un incontro a Bruxelles tra Vucic e Hoti previsto per giovedì 16 luglio. La Serbia deve spingersi "ancora più rapidamente" verso l'adesione europea proteggendo allo stesso tempo i propri interessi, ha dichiarato il presidente serbo al termine del vertice presieduto da Macron e Merkel. Vucic ha poi detto che Belgrado è pronta a discutere di un miglioramento dei rapporti tra le popolazioni, del flusso di persone, beni e capitale, ma "non accetterà degli ultimatum". (Seb)