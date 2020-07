Difesa: trasferimento comando all'Rcw di Kfor, presente anche l'ambasciatore Orlando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi il trasferimento del comando del Regional Command West (Rcw) di Kfor, la missione della Nato in Kosovo, dal colonnello Natale Gatti al colonnello Gianluca Figus. Alla cerimonia ha partecipato anche l’ambasciatore italiano a Pristina, Nicola Orlando, che in un tweet si è detto “onorato” di aver assistito al passaggio di consegne. Figus peraltro, come sottolineato da Orlando, “torna in Kosovo dopo avervi già prestato servizio nel 1999”. “Grazie al Reggimento Sforzesca per l’ottimo lavoro in momenti eccezionali e buona fortuna a Reggimento Superga! Sette nazioni, una missione!”, ha scritto Orlando. (Alt)