Serbia: presidente Vucic, entro 15 giorni nuove consultazioni per formazione governo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diverso è stato il commento di Vucic, che sul proprio profilo Instagram ha ringraziato gli elettori. "Ogni vostro voto garantisce nuove scuole, nuovi posti di lavoro, nuove strade. Grazie per avere votato per il futuro dei vostri figli. E adesso, continuiamo a lavorare", ha scritto Vucic, che con il suo partito è al potere ininterrottamente dal 2012. Il quadro emerso da questo voto ha fatto porre più di una domanda agli esperti, che si sono concentrati sulle possibili implicazioni geopolitiche. Con un parlamento quasi "monolitico" la questione del Kosovo passa ora in maniera inequivocabile nelle mani di Vucic e del suo partito, hanno rilevato alcuni media internazionali. (segue) (Seb)