Serbia-Kosovo: domani incontro Vucic-Hoti a Bruxelles

- Il presidente serbo, Aleksandar Vucic, e il primo ministro kosovaro, Avdullah Hoti, si incontreranno domani, 16 luglio, a Bruxelles nell'ambito dei negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina. Lo ha confermato la Commissione europea in una nota, secondo cui l'incontro sarà ospitato dall'Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, alla presenza del rappresentante speciale Ue per il dialogo e le questioni dei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. "A seguito della ripresa virtuale del dialogo Kosovo-Serbia, facilitato dall'Unione europea domenica 12 luglio, giovedì 16 luglio si svolgerà una seconda riunione di alto livello a Bruxelles", si legge nella nota. I negoziati sulla normalizzazione delle relazioni tra Belgrado e Pristina sono ripresi lo scorso 12 luglio in videoconferenza.(Beb)