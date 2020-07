Cooperazione commerciale, difesa e sicurezza: ecco che cosa è emerso dal vertice Ue-India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e l’India s'impegnano a rafforzare la cooperazione nel commercio e negli investimenti, nella difesa e nella sicurezza, nel contrasto al cambiamento climatico e nella transizione energetica, nella trasformazione digitale e nella modernizzazione sostenibile, nei diritti umani. Questo l’esito del 15mo vertice Ue-India, che si è tenuto oggi in videoconferenza, con l’Ue rappresentata dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e l’India rappresentata dal primo ministro, Narendra Modi. I leader hanno adottato una tabella di marcia per la cooperazione nel periodo 2020-2025, accolto con favore la firma dell’accordo Euratom-India sulla cooperazione in materia di ricerca e sviluppo sugli usi pacifici dell'energia nucleare e pubblicato un comunicato congiunto. “I leader hanno deciso di rafforzare il partenariato strategico Ue-India, basato su principi e valori condivisi di democrazia, libertà, stato di diritto e rispetto dei diritti umani”, sintetizza il comunicato, in cui viene anche ribadita la determinazione a promuovere un multilateralismo efficace e un ordine multilaterale basato sulle regole con le Nazioni Unite (Onu) e l’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), e a rafforzare la loro cooperazione nei consessi internazionali.La pandemia di coronavirus, le questioni globali e le relazioni bilaterali sono stati i temi del confronto e tra gli impegni più rilevanti ci sono quelli sul dialogo commerciale e sulla cooperazione di difesa e sicurezza, volti a stringere la relazione sia dal punto di vista economico che politico. Il summit odierno ha dato l’avvio all’istituzione di un dialogo di alto livello (commissari e ministri) sul commercio e gli investimenti, al fine di sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali e di investimento “per liberare il loro pieno potenziale”. Il dialogo cercherà di rimuovere gli ostacoli e di promuovere accordi equilibrati, ambiziosi e vantaggiosi per tutti, aprendo i mercati e creando condizioni di parità. Inoltre, i rappresentanti dell’Ue e dell’India hanno riaffermato il loro impegno per la pace e la sicurezza globali, il disarmo e la non proliferazione, il contrasto al terrorismo in tutte le sue forme e deciso di intensificare “gli scambi e la cooperazione al riguardo”, come si legge nel comunicato. In particolare, i leader hanno concordato di avviare un dialogo sulla sicurezza marittima e consultazioni sulla sicurezza e la difesa e di rafforzare la cooperazione navale, sottolineando anche la necessità di preservare la sicurezza e la stabilità nell’Oceano Indiano. Hanno accolto con favore l’avvio di negoziati su un accordo di lavoro tra l’Europol e il Central Bureau of Investigations (Cbi), l’agenzia investigativa indiana. Hanno confermato il loro pieno sostegno a “un cyberspazio aperto, gratuito, stabile e sicuro” e confermato che continueranno a cooperare su questioni internazionali e regionali di interesse comune tra cui l’Iran e l’Afghanistan.Per quanto riguarda la crisi sanitaria, i leader hanno convenuto che la cooperazione e la solidarietà globali sono essenziali per proteggere le vite e mitigare le conseguenze socio-economiche e hanno invocato che il futuro vaccino diventi un “bene comune globale”. A livello bilaterale, è stato osservato che ci sono sinergie nel settore sanitario, nella produzione di farmaci e vaccini, nella ricerca e nello sviluppo. Riguardo al clima, è stato confermato l’impegno per l’attuazione dell’accordo di Parigi. La parte europea ha illustrato la sua strategia di sviluppo a lungo termine per l’abbattimento delle emissioni di gas a effetto serra. L’Ue e l’India, inoltre, rafforzeranno la loro cooperazione nell’Alleanza solare internazionale (Isa) e nella Piattaforma internazionale per la finanze sostenibile (Ipsf) e collaboreranno nella Coalizione per le infrastrutture resilienti ai disastri (Cdri) di iniziativa indiana. Più in generale l’Ue e l’India rafforzeranno la cooperazione per la “modernizzazione sostenibile”, la transizione verso l’energia pulita, l’efficienza delle risorse e l’economia circolare, l’urbanizzazione intelligente e all’insegna della sostenibilità, anche aumentando gli scambi tra ricercatori e la collaborazione nell’ambito del progetto Iter (International Thermonuclear Experimental Reactor).Nel settore digitale è stato convenuto di rafforzare le convergenze tra i rispettivi quadri normativi per garantire un elevato livello di protezione dei dati personali e della privacy. L’Ue e l’India miglioreranno il dialogo e la cooperazione in campo tecnologico e “si impegneranno sul 5G e sull’intelligenza artificiale anche per promuovere standard globali”. I leader hanno concordato di promuovere congiuntamente “un approccio alla connettività trasparente, fattibile, inclusivo, sostenibile, globale e basato sulle regole”, ricordando i principi e le linee guida del G20 per gli investimenti nelle infrastrutture di qualità. Sarà anche esplorata la possibilità di un partenariato sulla connettività, per migliorare quella tra l’Ue e l’India e cercare sinergie con paesi terzi, anche nella regione indo-pacifica. Infine, l’India e l’Ue hanno ribadito il loro impegno nei confronti dei diritti umani. I diritti dei bambini, l’uguaglianza di genere e l’emancipazione femminile sono alcuni dei temi della cooperazione di settore, sia livello bilaterale – dovrebbe essere riconvocato presto il Dialogo sui diritti umani – sia a livello multilaterale.Nella conferenza stampa tenuta a Bruxelles dopo il vertice, sia il presidente del Consiglio europeo Michel sia la presidente della Commissione Von der Leyen hanno sottolineato che l’Ue è il più grande partner commerciale e di investimento dell’India e che c’è un enorme potenziale ancora da sviluppare. Michel ha evidenziato la crescita della relazione politica: “L’Ue e l'India sono più che partner economici. Siano partner politici impegnati per la risoluzione pacifica dei conflitti, la sicurezza e il principio di legalità”. Von der Layen ha richiamato l’attenzione sulla necessità di cooperare sul clima perché “a livello globale non riusciremo a fare la differenza senza partner come l’India”. La presidente della Commissione ha affermato anche che “l’India è un partner naturale” nel campo della trasformazione digitale, all’insegna di un comune approccio “incentrato sull’uomo”.Modi, via Twitter, ha definito “estremamente proficuo” il vertice odierno, che ha spaziato su un’ampia gamma di temi: dalla pandemia al multilateralismo, dall’ambiente al commercio all’economia digitale. Anche per il primo ministro indiano l’India e l’Unione europea sono “partner naturali” e a suo parere la situazione globale attuale ha evidenziato ancora di più l’importanza cruciale della loro relazione per la pace e la stabilità del mondo. Il premier di Nuova Delhi ha assicurato ai suoi interlocutori l’impegno del suo governo a rafforzare la relazione, ha a sua volta evidenziato la condivisione di valori e ha invocato un’azione comune dei paesi democratici per affrontare le sfide del mondo post-Covid. (Beb)