Monza: giunta rifinanzia con 343mila euro il "Buono affitto", in arrivo il secondo bando

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In arrivo a Monza un nuovo bando del "Buono affitto". La giunta comunale, con una delibera approvata nella seduta di martedì 14 luglio, ha deciso di rifinanziare la misura di sostegno all'affitto e ammettere le famiglie escluse dal primo bando. L'amministrazione comunale ha messo sul tavolo altri 343.267,87 euro che serviranno per finanziare un nuovo bando da 216.227,11 euro e assegnare il contributo ai 46 nuclei familiari che, pur avendo i requisiti, erano stati esclusi dal primo bando, a maggio, per l'esaurimento dei fondi (67.040,76 euro). Inoltre con la delibera la giunta ha mantenuto una quota di 60.000 euro per l'attivazione delle tradizionali misure previste per le morosità incolpevoli. "Abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo per dare una risposta a chi era rimasto fuori dal primo bando per esaurimento fondi e a coloro che non sono riusciti a presentare la domanda in tempo utile", spiega in una nota il sindaco Dario Allevi. "Si tratta - prosegue il primo cittadino - di una misura che si inserisce in un percorso di sostegno alle famiglie e alle imprese colpite dall'emergenza Covid che in tre mesi ci ha portato a stanziare complessivamente 4 milioni e mezzo". Con il primo bando erano stati concessi contributo a 284 famiglie per un totale di 414.907,24 euro. (segue) (com)