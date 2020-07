Monza: giunta rifinanzia con 343mila euro il "Buono affitto", in arrivo il secondo bando (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo bando, che prevede un contributo fino a 1.500 euro per il pagamento fino a 4 mensilità dell'affitto concesso una tantum alle famiglie in difficoltà per l'emergenza sanitaria, è rivolto ai residenti nel Comune di Monza che non siano proprietari di un immobile all'interno del territorio della Lombardia, che risiedano da almeno un anno nell'alloggio in affitto oggetto del contributo e che abbiano un'attestazione Isee fino a 26mila euro. Occorre, inoltre, non essere sottoposti a procedure di sfratto. Il contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell'immobile (anche in più tranche) per sostenere il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare. Il finanziamento previsto (216.227,11 euro) potrebbe rispondere alle richieste di un numero compreso tra i 140 e i 150 nuclei familiari. "I requisiti previsti dal bando – spiega l'assessore alle Politiche Sociali Désirée Chiara Merlini – pongono la massima attenzione verso le persone a rischio povertà a causa dell'emergenza e che normalmente non sono 'intercettate' dal sistema del welfare locale. Con questo secondo bando allarghiamo ulteriormente la platea delle famiglie che potrebbero accedere ai contributi. È un aiuto concreto per sostenere una situazione che per molti nostri concittadini sta diventando ogni giorno più pesante e una risposta anche ai proprietari: uno strumento in grado di generare un circolo virtuoso per mettere in protezione una fetta importante di popolazione". (segue) (com)