Monza: giunta rifinanzia con 343mila euro il "Buono affitto", in arrivo il secondo bando (3)

- Il bando sarà disponibile sul sito del Comune di Monza (nella sezione "Servizi online") da lunedì 27 luglio. Le domande dovranno essere presentate in modalità digitale tramite portale internet dedicato su www.comune.monza.it. Dovranno essere trasmessi i seguenti documenti: copia del documento di identità del richiedente, copia del contratto di locazione regolarmente registrato, dichiarazione del proprietario dell'immobile, eventuale documento comprovante la riduzione del reddito del richiedente/nucleo familiare. Qualora non si abbia a disposizione una connessione internet, i documenti potranno essere consegnati in busta chiusa presso l'Ufficio alloggi - Agenzia per l'Abitare di via Guarenti, 2 tutti i giorni, dalle 9 alle 12 (tel. 039/23.72.202 – 348/2477080). La chiusura del bando verrà comunicata ventiquattro ore prima del presunto esaurimento delle risorse disponibili. Non saranno accettate domande incomplete e non potrà partecipare chi ha già ottenuto il bonus con il precedente bando. (com)