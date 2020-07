Credito: Villarosa (M5s), bonus vacanze pienamente operativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bonus vacanze risulta "pienamente operativo". Lo annuncia in una nota il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa che spiega di aver "sentito gli esponenti Abi" che gli hanno confermato "l’assenza di problematiche nell’operatività degli enti creditizi. I nuovi strumenti messi in campo dal governo sono una novità rispetto al modello di business tradizionale delle banche e per tal motivo - aggiunge - è stato necessario valutarne tutti i potenziali effetti. Una volta a regime non si riscontreranno attese o impedimenti. L’Italia è uno dei Paesi più belli al mondo ed il turismo è uno dei principali settori della nostra economia, sono certo - conclude Villarosa - che questa misura contribuirà al rilancio dell’economia della nostra Repubblica".(Com)