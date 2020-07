Energia: ministro Novak, Russia ha rispettato tagli produzione Opec+ al 99 per cento a giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ha rispettato i tagli della produzione di petrolio concordata dal gruppo dell’Opec+ del 99 per cento a giugno, mantenendo l’impegno per una completa attuazione dei piani. Lo ha affermato il ministro dell’Energia russo Aleksander Novak, ripreso dall’agenzia di stampa “Sputnik”. Le aziende russe non avranno problemi a incrementare la produzione dopo l’allentamento delle restrizioni dell’Opec+ previsto in agosto, ha aggiunto Novak. (Rum)