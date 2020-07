© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino domani, giovedì 16 luglio, nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3648m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: giornata nel complesso stabile sul Nordovest, seppur con alternanza tra Sole e banchi nuvolosi. Qualche acquazzone diurno sulle Alpi, e al mattino anche sulla riviera ligure centro-orientale. Temperature stabili, ventilazione modesta ovunque. In Liguria mare poco mosso. (Rpi)