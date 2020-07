Ue: Bonino, M5s cambierà idea anche su Mes

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle cambierà idea anche sul Meccanismo europeo di stabilità. Lo ha detto nell'Aula del Senato la senatrice di Più Europa Emma Bonino. "Ho presentato una risoluzione sul Mes, il quale non è estraneo al pacchetto di cui stiamo parlando - ha spiegato - . La posizione dell'Italia sul Next generation Eu sarà indebolita e non rafforzata dell'ambiguità della risoluzione di maggioranza. Io penso che il M5s cambierà idea anche sul Mes, così come è passato rapidamente dall'alleanza con Farage alle citazioni commosse di Spinelli. Se si deciderà tra tre mesi ne pagheremo però i costi". (Rin)