Privacy: Pisano, esperienza, competenza e visione, buon lavoro a Guido Scorza

- Il ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione Paola Pisano commenta l'elezione di Guido Scorza alla guida del Garante per la Privacy. "Sicurezza e tutela delle infrastrutture, dei servizi e dei dati sono valori cardine per la digitalizzazione e competitività del Paese. Buon lavoro a Guido Scorza. L'Autorità per i dati personali apprezzerà la tua esperienza, competenza e visione come ho fatto io in questi mesi", scrive su Twitter. (Rin)