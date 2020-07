Olimpiadi 2026: Spadafora, oggi primo tavolo interministeriale, presentati già 34 progetti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora si dice convinto che le Olimpiadi 2026 saranno "straordinarie" e "coinvolgeranno tutta l’Italia". "Con questo obiettivo - spiega su Facebook - si è svolto il primo tavolo interministeriale sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Insieme a me c’erano i ministri Dario Franceschini, Paola De Micheli, Lucia Azzolina e Gaetano Manfredi. Per la Fondazione Milano-Cortina 2026 erano presenti, tra gli altri, il Ceo Vincenzo Novari e il presidente Giovanni Malagò". Il ministro quindi ringrazia "tutti per il grande lavoro che stanno portando avanti, la Fondazione ci ha già presentato 34 progetti che coinvolgeranno tutto il Paese già a partire dal 2021". Per Spadafora "non sarà solo una manifestazione sportiva ma un motore trainante per il nostro made in Italy: saranno valorizzati la cultura, la moda, il turismo e soprattutto l’ambiente, il sociale ed i giovani. Sono certo - conclude - che riusciremo a fare un ottimo lavoro di squadra che porterà il nostro Paese ad eccellere nel panorama internazionale". (Rin)