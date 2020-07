Lazio: Minnucci (Pd), diritto a studio e sviluppo economico, 2 opportunità per futuro nostra regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'altra notizia che mi fa piacere condividere -prosegue Minnucci - è l'accordo 'Sviluppo e sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nel porto di Civitavecchia', siglato questa mattina in Regione Lazio, tra l'Autorità di sistema portuale del mar Tirreno centro settentrionale e Rete ferroviaria italiana. Accordo che prevede una serie di interventi finalizzati alla pronta riqualificazione e potenziamento del penultimo e ultimo miglio ferroviario del porto di Civitavecchia. Un progetto per il quale mi sono impegnato molto, incontrando comitati territoriali, lavoratori e imprenditori e che ritengo fondamentale per una implementazione maggiore del tessuto produttivo non solo di questo territorio, ma di tutta la Regione e che passa per un'efficientamento migliore del traffico passeggeri e merci. Due azioni diverse, ma due interventi che hanno comunque a cuore lo sviluppo delle nostre Comunità. Uno sviluppo che passa per uguali e migliori opportunità nell'istruzione per tutti e nella capacità di produrre benessere ed economia per permettere una migliore qualità della vita nella nostra Regione", conclude il consigliere Minnucci. (Com)