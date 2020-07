Catania: presentato il progetto per la Cittadella giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attraverso questa grande opera, Catania si doterà di un nuovo palazzo di giustizia senza archiviare le funzioni di quello attuale in piazza Verga. E' stata ripresa una pratica che si era di fatto arenata. Con il presidente Meliadò e assieme a tutta la magistratura catanese, e grazie al lavoro dell'assessore Falcone, abbiamo accelerato i tempi giungendo alla presentazione di oggi, ma con l'ambizione che la Regione possa inaugurare la Cittadella giudiziaria nel 2023". Così il presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, ha presentato, nella "Sala grande" del Palazzo della Regione del capoluogo etneo, il progetto vincitore del concorso indetto per realizzare la nuova Cittadella giudiziaria che sorgerà in viale Africa, nell'area precedentemente occupata dall'ex Palazzo delle Poste. Un'opera da quaranta milioni di euro, tra demolizione e realizzazione della nuova struttura, voluta fortemente dall'attuale esecutivo regionale. "Oltre ad essere un servizio per il foro catanese e per l'intero distretto di Corte d'appello - ha aggiunto Musumeci - la nuova Cittadella giudiziaria contribuirà significativamente anche a riqualificare la zona delle Ciminiere, offrendo una nuova immagine ad una parte della città di Catania". Il governatore ha anche annunciato l'imminente processo di riqualificazione che interesserà il vecchio ospedale Santa Marta di Catania, con la demolizione di alcuni edifici e la valorizzazione del plesso storico. (segue) (Ren)