Scuola: Mattia (Pd), è legge il sistema integrato di educazione e istruzione da 0 a 6 anni

Dopo 40 anni dall'ultima legge in materia, "la Regione Lazio è la prima in Italia ad attuare il Decreto legislativo 65/2017 che innova e rivoluziona i servizi educativi 0-6 anni". La legge regionale, che vede come prima firmataria la presidente della IX Commissione consiliare Eleonora Mattia, "mira a contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della povertà educativa, garantendo pari condizioni di accesso e partecipazione ai servizi educativi per le bambine e bambini, senza distinzione alcuna di genere, sesso, etnia, età, disabilità e orientamento religioso delle famiglie, garantendo pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco". "Si attua finalmente - dichiara Eleonora Mattia, presidente della IX commissione Istruzione, diritto allo studio e pari opportunità del Consiglio regionale del Lazio, a margine dell'approvazione della legge di istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione per la fascia 0-6 anni - il passaggio da servizio sociale a domanda individuale a servizio di educazione e istruzione a offerta universale nella misura in cui si amplia il raggio di azione della normativa. Il sistema integrato garantisce la continuità educativa, anche attraverso la costituzione di Poli per l'infanzia, con un'offerta qualificata e all'avanguardia e individuando una serie di servizi educativi per l'infanzia, diversificati e adattabili alle esigenze di ciascuna famiglia e/o territorio, anche dando copertura legislativa a esperienze già avviate de facto".