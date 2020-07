© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capogruppo al Senato del Partito democratico, Andrea Marcucci, sostiene che il Meccanismo europeo di Stabilità (Mes) "non è una bandierina, non può essere utilizzato come strumento tattico per mettere in difficoltà la maggioranza o l'opposizione" e, puntualizza su Twitter "sulla sue condizioni favorevoli per l'Italia, i senatori del Pd non hanno cambiato idea". (Rin)