Autostrade: Comitato parenti vittime, estromissione azionista di maggioranza buon inizio

- "Prendiamo atto che l’azionista di maggioranza nell’azienda titolare di concessione sarà estromesso e questo non può che essere di buon auspicio e un buon inizio". Così Egle Possetti, presidente del Comitato ricordo vittime Ponte Morandi, in merito alla vicenda Aspi. "Da parte nostra - ha proseguito la portavoce dei familiari delle vittime - l’attesa era tanta, abbiamo ben compreso, anche dalle premesse che sono emerse in questi mesi, le grandi difficoltà tecniche, economiche e politiche che hanno circondato e circondano questa questione. Attendiamo l’evoluzione, con tutta la successiva documentazione, per poter acquisire elementi determinanti sulle specificità dell’accordo economico/tecnico. Per noi saranno fondamentali e discriminati questi punti: massima penalizzazione economica agli azionisti che dovranno cedere le loro quote; massima attenzione a non far ricadere sulle spalle della collettività il ripristino della rete autostradale degradata da anni di incuria. Sarebbe molto importante e rispettoso dei nostri cari, che vennero uccisi sotto al Ponte Morandi, non dover assistere a dichiarazioni urlanti, soprattutto da coloro che hanno contribuito a firmare la concessione originaria, che è stata la madre della nostra tragedia e di tutte le difficoltà attuali. Noi non dimentichiamo", ha concluso Possetti. (Ren)