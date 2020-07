Cuneo: la Fiera del tartufo d'Alba dal 10 ottobre all'8 dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La 90^ edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba (Cuneo) non si lascia fermare e anche quest’anno torna a profumare le colline di Langhe, Monferrato e Roero dal 10 ottobre all’8 dicembre, portando a 9 le settimane di apertura al pubblico della manifestazione. La Fiera coglie l’occasione di ripartenza per dare inizio a un nuovo corso della propria natura, innovandosi nelle forme di dialogo con l’esterno senza stravolgere i propri concetti fondanti, grazie anche a nuove collaborazioni con realtà di importante rilievo come Microsoft Italia e Metropolitan Museum di New York. Il passato come scia di ricordi tra le sale di un museo immortale, il presente come celebrazione della vita assaporando una lamella di Tartufo Bianco d’Alba, il futuro come finestra tecnologica dentro cui sbirciare per capire come saremo. I tre tempi uniti per non lasciare indietro nulla mentre si cammina verso il futuro. Dal rapporto con Microsoft Italia e del partner SI-NET, in particolare, nasce il Truffle hub, con sede presso la pertinenza del Castello di Roddi: un luogo fisico, e anche una vetrina hi-tech delle eccellenze del Piemonte, da cui colloquiare in digitale con chi non potrà raggiungerci dal vivo per momenti di degustazione dedicati al Tartufo Bianco d’Alba, ai grandi vini di Langhe, Monferrato e Roero agli altri capolavori dell’enogastronomia piemontese. Il tutto abilitato dalla piattaforma di collaborazione cloud Teams e dalle utili funzionalità di video-conferencing, live event, messaggistica e condivisione, che rendono possibile un’interazione digitale efficace come in presenza. Proseguono nel palinsesto della Fiera le Cene Insolite, che fanno incontrare l’alta gastronomia e il Tartufo Bianco d’Alba nei luoghi più ricchi di fascino e di storia della città tra i quali spicca il Teatro Sociale G. Busca, che vedrà, il 16 ottobre, la presenza dei Fratelli Cerea. Il Tuber magnatum Pico verrà narrato e proposto con il tradizionale “Kit per il Tartufo Bianco d’Alba” arricchito anche per questa edizione, da un originale oggetto nato dal dialogo tra il mondo tradizionale del Tartufo e l’innovazione ben interpretata dalla collaborazione con il marchio di design radicale Gufram eccellenza del territorio conosciuta nel mondo. Nella Fiera di quest’anno verrà inoltre dedicato maggiore approfondimento a temi di urgente interesse globale come la sostenibilità e la solidarietà con particolare attenzione verso le comunità locali, cercando di rafforzare la coesione tra i diversi attori del territorio.Il tema dell’edizione sarà “Il Mondo” per rappresentare il ruolo di ambasciatore e facilitatore di relazioni del Tartufo Bianco d’Alba. Nel corso dei 90 anni di storia della Fiera il Tuber magnatum Pico è arrivato sulle migliori tavole del mondo, e grazie anche ad un grande personaggio quale Giacomo Morra, è diventato uno dei prodotti iconici dell’alta gastronomia a livello mondiale. Così come il Tartufo Bianco d’Alba aveva raggiunto i gourmet di tutto il mondo, così gli estimatori iniziarono ad arrivare ad Alba di anno in anno più numerosi e desiderosi di scoprire i segreti delle colline su cui nasce il fungo più prezioso al mondo. (segue) (Rpi)