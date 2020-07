Cuneo: la Fiera del tartufo d'Alba dal 10 ottobre all'8 dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti gli chef italiani e non solo pronti a firmare i Foodies Moment e a farsi sedurre e ispirare dall’aroma del nostro diamante più prezioso. L’Alba Truffle Show (Sala Beppe Fenoglio – Cortile della Maddalena), è pronto ad accogliere, nel consueto clima di raffinata famigliarità, e nella più totale sicurezza degli ospiti, le creazioni gourmet nate dall’estro sapiente di grandi firme della cucina nazionale e internazionale, i seminari di Analisi Sensoriale del Tartufo esperienza immersiva che consente di conoscere in modo semplice, ma profondo, le caratteristiche del tartufo e le Wine Tasting Experience dedicate ai grandi vini di Langhe, Monferrato e Roero. In una forma rinnovata e pienamente rispondente alle norme di prevenzione e tutela della salute, e nel pieno rispetto del suo ruolo centrale per la manifestazione il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba sarà il luogo in cui poter acquistare magnifici esemplari di Tuber magnatum Pico accuratamente selezionati dai giudici di Analisi Sensoriale del Tartufo formati dal Centro Nazionale Studi Tartufo. Il Salotto dei Gusti e dei Profumi accoglierà il meglio delle eccellenze piemontesi e le proporrà ai visitatori attraverso esperienze sensoriali e laboratori. La Fiera conferma la propria attenzione nei confronti delle nuove generazioni di visitatori allestendo per i bambini che visiteranno Alba con le loro famiglie l’area dell’Alba Truffle Bimbi. La visita alla Città di Alba ed alle splendide colline di Langhe, Monferrato e Roero, Patrimonio dell’Umanità Unesco, non sarà solo un’immersione nel suggestivo mondo del Tartufo Bianco d’Alba, e nei piaceri dell’enogastronomia, ma anche un’occasione culturale, potendo godere di un’ampia offerta di eventi quali mostre e concerti: “The Langhe Supper” l’esposizione della finestra digitale realizzata nelle Langhe da Marco Tabasso, Robert Andriessen e Tatiana Uzlova di Anotherview Project; "William Kentridge. Respirare" a cura del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea e della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, nella splendida Chiesa di San Domenico ad Alba, da ottobre a dicembre; nello stesso periodo la Mostra di Ivano Piva presso il Castello di Monticello, promossa dall’Associazione per il Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato, accanto agli eventi letterari della Fondazione Bottari Lattes. In campo musicale si rinnovano i concerti della rassegna Milleunanota Jazz&Co 2020, nella Chiesa di San Giuseppe nel centro storico di Alba, esempio di una delle tante occasioni di appuntamenti della ricca stagione autunnale. (segue) (Rpi)