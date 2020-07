Cuneo: la Fiera del tartufo d'Alba dal 10 ottobre all'8 dicembre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

La Presidente dell'Ente Fiera Liliana Allena dichiara: "Sono lieta di poter annunciare ufficialmente che dal 10 ottobre all'8 dicembre avrà luogo la 90^ edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba. Abbiamo interpretato il particolare periodo trascorso come momento di trasformazione, cercando di cogliere le opportunità che si sono presentate e di affrontare l'emergenza come un acceleratore del cambiamento. Con tutti i Soci dell'Ente Fiera si è deciso di realizzare un'edizione che rilancia e si rinnova. Sarà una Fiera fondata sui nostri più tradizionali valori quali la solidarietà con il distretto enogastronomico locale e con il mondo degli Chef, dando particolare attenzione al tema della sostenibilità interpretata su tutti i suoi assi: ambientale, economico e sociale. La sintesi tra storia, tradizione ed innovazione sarà ben rappresentata dalla più importante novità di questa edizione, la pertinenza del Castello di Roddi, prestigiosa sede da cui il Tartufo Bianco d'Alba, i grandi vini e i prodotti del Piemonte colloquieranno in digitale con il mondo grazie alla partnership con Microsoft Italia e alla piattaforma di collaborazione cloud Teams, in attesa di poter riaccogliere i visitatori sulle nostre colline nel 2021. Si presterà la massima attenzione al tema della sicurezza garantendo e attuando i protocolli sanitari previsti che permettano allo stesso tempo di mantenere le tradizioni del folclore cittadino. Cogliere le opportunità per accelerare la trasformazione guardando al futuro come una pagina bianca da scrivere insieme, questo ci pare il miglior modo per celebrare il nostro 90° compleanno". "L'attuale momento storico ha posto delle sfide importanti a moltissime realtà Italiane, soprattutto nel comparto fiere ed eventi. L'esperienza dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba rappresenta, però, un caso virtuoso, perché ha saputo trasformare la complessità in un'opportunità per ripensare e arricchire la propria proposta al passo con i tempi. Siamo orgogliosi di aver collaborato con loro, insieme a Si-Net, per supportarne il percorso di innovazione e rendere ancora più coinvolgente la manifestazione. Il digitale può rivelarsi, infatti, uno strumento straordinario per valorizzare la tradizione e abilitare nuove esperienze, non necessariamente in sostituzione agli eventi fisici, ma in un mix ben bilanciato per raggiungere sempre più persone in linea con le loro esigenze, anche nella fase di ripresa", ha dichiarato Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia.