Regionali: Zingaretti a M5s, proviamo ad unire le forze per fermare destra

- "Continuerò a fare appelli all'unità perché contro questa destra bisogna essere uniti: così come governiamo, anche nelle Regioni. Almeno in alcune". Lo ha ribadito il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, intervenendo al Tg3 in merito alle prossime elezioni regionali. "Non smetterò mai di dire: anche nelle Regionali proviamo ovunque ad unire le forze. Noi lo faremo e combatteremo per fermare il rischio che vinca la destra". (Rin)