Terrorismo: Usa e paesi Golfo impongono sanzioni su finanziatori Stato islamico

- Gli Stati Uniti lavorano a stretto contatto con gli alleati in Medio Oriente e in tutto il mondo per combattere il flagello del terrorismo. Secondo quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato, i sette Stati membri del Terrorist Financing Targeting Center (Tftc) hanno annunciato la designazione di sei persone ed entità affiliate allo Stato islamico in Iraq e in Siria (Is), nel quadro degli nostri sforzi per interrompere la capacità del sedicente califfato di finanziare le sue operazioni globali. Le azioni odierne riguardano le aziende di servizi monetari e un'organizzazione benefica che ha operato sotto falsa entità. Si tratta di elementi che hanno svolto un ruolo vitale nel trasferimento di fondi per sostenere le operazioni dell'Is, trasferendo centinaia di migliaia di dollari ai leader dell'Is in Siria e Iraq. Queste sanzioni colpiscono tre società di servizi monetari con sede in Siria (Al Haram Exchange, Tawasul Company e al-Khalidi Exchange), un agevolatore finanziario dell'Is, Abd-al-Rahman Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi, l'organizzazione caritatevole con sede in Afghanistan Nejaat e il suo direttore, Sayed Habib Ahmad Khan. Queste persone ed entità erano precedentemente designate dagli Stati Uniti ai sensi del decreto esecutivo 13224. Le azioni intraprese oggi servono come ulteriore avvertimento per gli individui e le imprese che forniscono sostegno finanziario o assistenza materiale alle organizzazioni terroristiche. Il Tftc è un'organizzazione vitale che coordina e condivide le informazioni di intelligence finanziaria per indirizzare le attività che rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale dei suoi membri, tra cui il Regno dell'Arabia Saudita, il Regno del Bahrain, lo Stato del Kuwait, il Sultanato dell'Oman, lo stato del Qatar, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti. (Res)