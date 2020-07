Venezuela: governo respinge e non riconosce rapporto Alto commissario diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela respinge con forza il rapporto presentato dall'ufficio dell'Alto commissario dei diritti umani (Ohchr), considerato una nuova violazione alla sovranità dello stato. Il documento presentato al Consiglio diritti umani di Ginevra, che denuncia tra l'altro minacce alla "indipendenza" della giustizia nel paese, è frutto di una risoluzione - la 42/25 - non riconosciuta da Caracas, ha detto il rappresentante del Venezuela presso il Consiglio, Jorge Valero. Un documento "che stabilisce la creazione di una missione internazionale dei diritti umani in Venezuela" adottato da "un ridotto gruppo di paesi" cui Valero rimprovera "corposi fascicoli di gravi violazioni dei diritti umani". L'ambasciatore è quindi tornato a denunciare la pratica di "imporre risoluzioni", contraria ai pilastri fondamentali del multilateralismo e del funzionamento dello stesso Consiglio diritti umani. Caracas ricorda che un'altra risoluzione - la 42/4 sul rafforzamento della cooperazione e assistenza nel campo dei diritti umani - è stata approvata dal governo, ed è per questo garanzia del dialogo con l'ufficio di Michelle Bachelet, che sta dando "buoni risultati". Il testo oggetto delle critiche, varata con motivazioni politiche, "è destinata al fallimento". (segue) (Brb)