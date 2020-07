Ue: Lollobrigida (Fd'I), oggi da Conte solo chiacchiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal presidente Conte anche oggi tante chiacchiere: sul Mes non si è presa una decisione, i fondi europei non arriveranno prima del 2021, le trattative sono in alto mare. L'Italia è ancora asservita a un'Europa che prende ordini dalla Germania". Lo ha affermato ai microfoni del Tg2 il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, secondo cui "ci vuole un governo autorevole che sappia riscattare la nostra nazione". (Rin)