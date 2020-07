Autostrade: Cancelleri (M5s), in Aspi Benetton hanno le ore contate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Giancarlo Cancelleri, ritiene l'uscita "più rapida era auspicabile e lo è ancora, perché una delle due ipotesi in campo è che Cdp rilevi immediatamente tutte le quote". In un'intervista a Skytg24 ha poi aggiunto: "La cosa importante è che, sia nell'unache nell'altra ipotesi, i Benetton hanno le ore contate all'interno di Aspi. Chi ha gestito male i beni dello Stato e non ha f garantito sicurezza e manutenzioni viene estromesso. Sanciamo finalmente un principio: in Italia chi sbaglia paga". Cancelleri quindi ha precisato che "il procedimento di revoca è ancora aperto, fino a quando non verrà formalizzata la proposta che si è discussa ieri sera in Consiglio dei ministri". (Rin)