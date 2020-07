Usa: caso documenti fiscali e finanziari, gli avvocati di Trump pronti a dar battaglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, darà battaglia contro la sentenza con la quale la scorsa settimana la Corte suprema ha stabilito che il procuratore di Manhattan, Cyrus Vance, potrà accedere ai documenti riguardanti la situazione fiscale e finanziaria del capo della Casa Bianca. Lo hanno fatto sapere gli avvocati del presidente in un messaggio ai giudici della corte distrettuale federale di New York. I legali hanno precisato di avere altre obiezioni all’ordine di produrre documenti del procuratore Vance rispetto a quelle prese in esame dalla Corte suprema. “Al presidente, per esempio, non dovrebbe essere richiesto di contrastare la richiesta senza che sia chiara la natura e lo scopo dell’indagine e il motivo per cui il procuratore distrettuale necessita di tutti i documenti che ha chiesto di visionare”, hanno scritto gli avvocati di Trump. (segue) (Nys)