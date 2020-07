Ue: l'Aula del Senato approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni di Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte relative al Consiglio europeo del 17 e 18 luglio convocato per discutere del Piano contro la crisi da Covid-19 e del nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021-2027. I voti favorevoli sono stati 157, quelli contrari 130. Un senatore invece si è astenuto.Il testo, che aveva ricevuto il parere favorevole del governo, era identico a quello approvato alla Camera. La risoluzione di maggioranza impegna il governo a "promuovere un accordo tempestivo sul Next Generation Eu e su un bilancio a lungo termine che sia ambizioso, realmente di sostegno dell'economia europea e all'altezza delle sfide future a cui deve far fronte l'Europa, come ribadito anche dal Parlamento europeo, al fine di consentirne una adozione e attivazione rapida, già nell'anno in corso, rispondendo, in tal modo, alle necessità dei cittadini europei".E’ stata bocciata invece con 219 no, 21 sì e sei astenuti, la risoluzione a favore del Mes presentata da Emma Bonino. Sono state respinte anche le risoluzioni presentate dal centrodestra, dal leghista Roberto Calderoli e dall'ex esponente del M5s, ora iscritto al gruppo Misto, Gianluigi Paragone. (Rin)