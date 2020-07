Lazio: Zingaretti, primi in Italia per tempi pagamenti imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Lazio è la prima regione in Italia per i tempi dei pagamenti alle imprese. Lo rileva uno studio della fondazione Etica. "Sette anni fa, quando sono diventato presidente, la regione pagava le imprese dopo più 1024 giorni: tre anni. Oggi paghiamo in appena pochi giorni, anche questo vuol dire sostenere le imprese e il lavoro". Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "Sembrava impossibile, non ci credeva nessuno e invece ce l'abbiamo fatta, è un grande risultato di cui sono soddisfatto. Lavoro, passione, concretezza. Le cose possono cambiare in meglio", conclude Zingaretti.(Rer)