Arabia Saudita: cambiavalute in Turchia e in Siria inserite in lista nera per terrorismo

- L’Arabia Saudita ha inserito nella lista delle società e delle entità finanziatrici del terrorismo tre società di cambio attive in Turchia e Siria e due persone per legami con lo Stato islamico. Lo riferisce l’emittente satellitare “Al Arabiya”. In particolare, si tratta delle società “Al Haram” e “Al Khalidi”, attive in Turchia e Siria, e “Tawasul” e dell’organizzazione caritatevole Najat. Le autorità di Riad hanno inserito nella lista di chi trasferisce fondi e sostiene le attività di organizzazioni terroristiche anche Habib Khan, direttore di Najat in Afghanistan. L’altra persona inserita nella lista è Abdul Rahman Ali Hussein al Rawi. Secondo le autorità di Riad le tre società di cambio con sede in Turchia e Siria hanno svolto un ruolo vitale nel trasferimento di fondi a sostegno dei leader e dei combattenti dello Stato islamico presenti in Siria.(Res)