Tunisia: tutti gli scenari della crisi di governo

- La permanenza del primo ministro Elyes Fakhfakh alla guida del governo della Tunisia è arrivata al capolinea. Accusato di presunto conflitto d’interesse, indagato da una commissione parlamentare d’inchiesta che pubblicherà i suoi risultati venerdì 17 luglio, sotto pressione da parte del partito Ennahda che vorrebbe estrometterlo per cambiare la maggioranza, l’ingegnere classe 1972, ex manager di Total ed esponente del partito di centro-sinistra Ettakatol, è ormai prossimo a uscire di scena. Questa eventualità dipana almeno tre scenari. In caso di dimissioni, la Costituzione vuole che sia il presidente della Repubblica, Kais Saied, a scegliere un nuovo premier incaricato di formare un’altra maggioranza parlamentare. Siccome è stato Saied a nominare Fakhfakh lo scorso febbraio, è probabile che il titolare dell’esecutivo faccia un passo indietro come formalmente richiesto oggi dal capo dello Stato secondo diverse fonti stampa. La seconda ipotesi è quella di una “mozione di censura” (cioè una sfiducia) che consente a chi la deposita di estromettere il premier e al tempo stesso proporre un nuovo capo del governo. Proprio oggi Ennahda, Qalb Tounes e altri deputati indipendenti hanno depositato una mozione firmata da 105 deputati su 217: quattro in meno della maggioranza necessaria (109 voti) per portare a termine il procedimento. Questa eventualità garantirebbe a Ennahda il diritto di proporre il nome del primo ministro. Un’altra ipotesi prevede il ritorno alle urne tramite elezioni anticipate, ma andare al voto nelle attuali condizioni sociali, economiche ed epidemiologiche sembra alquanto improbabile, a maggior ragione se si considera che le ultimi elezioni parlamentari si sono tenute meno di un anno fa. (Tut)