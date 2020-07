Roma: Ghera-Colosimo (Fd'I), campo Testaccio resti a Comune è simbolo sportivo della città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fabrizio Ghera capogruppo Fd'I alla Regione Lazio e Chiara Colosimo consigliere regionale del Lazio di Fd'I, in una nota dichiarano:"Come al solito stanno solo perdendo tempo. M5s e Pd alleati rissosi in Campidoglio e nei Municipi invece di preoccuparsi di ridare al più presto alla cittadinanza un spazio sportivo che è nella storia dell'As Roma e del calcio nella Capitale, pensano solo a litigarsi la futura gestione dell'impianto". "Riteniamo che Campo Testaccio - spiegano gli esponenti Fd'I - debba essere riqualificato e strutturato nel miglior modo per dare ai cittadini ai romani la possibilità di viverlo in tutte le sue funzioni, rimanendo sempre nella disponibilità del Comune di Roma, come giusto che sia, trattandosi di un luogo simbolo storicizzato dello sport capitolino". (Com)