Coronavirus: in Lombardia 63 casi positivi, 5 decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I nuovi casi positivi in Lombardia sono 63, di cui 11 a seguito di test sierologici e 12 "debolmente positivi". A comunicarlo è il quotidiano bollettino diffuso da Regione Lombardia. I tamponi effettuati sono 10.426, per un totale complessivo di 1.165.476. Sale il numero dei guariti/dimessi (+475) arrivando a un totale di 70.936 (di cui 68.887 guariti e 2.049 dimessi). Un nuovo paziente ricoverato non in terapia intensiva, che porta il totale a 177, mentre scendono di quattro pazienti, quelli ricoverati in terapia intensiva, per un totale di 23. I decessi sono 5, per un totale complessivo di 16.765. (Com)