Il partito islamico Ennahda apre in Tunisia una crisi di governo dagli esiti imprevedibili

- Il partito islamico tunisino Ennahda ha ufficialmente annunciato che ritirerà la fiducia al governo del premier Elyes Fakhfakh, aprendo una crisi politica dagli esiti imprevedibili. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha chiesto al capo del governo da lui nominato lo scorso febbraio di dimettersi. Per il momento nessuno schieramento politico sembra avere i numeri per governare e il capo dello Stato è chiamato a intervenire per evitare un pericoloso vuoto politico in un momento cruciale per il paese. Da un lato, infatti, la crisi economica scatenata dalla pandemia di Covid-19 porterà a una durissima recessione di 6 o 7 punti percentuali del Prodotto interno lordo (Pil) e in autunno potrebbero esserci 200 mila disoccupati in più, acuendo un disagio socio-economico sta già avendo gravi ripercussioni al livello securitario, con lo Stato costretto a schierare l’Esercito nelle regioni meridionali per sedare i disordini. Dall’altro lato, inoltre, il conflitto regionale in corso in Libia destabilizza anche la Tunisia che è oggetto di ingerenze esterne sempre più manifeste. Intanto un nuovo sondaggio mostra che il Partito destouriano libero (Pdl, anti-islamico e nostalgico del passato regime di Ben Ali) vincerebbe le elezioni legislative della Tunisia con il 29 per cento dei voti se le consultazioni si tenessero oggi nel paese culla della primavera araba. “Agenzia Nova” ha parlato della crisi tunisina con due analisti politici locali: Soufiane Ben Farhat e Boulbaba Salem.Secondo il giornalista, scrittore e analista politico tunisino Ben Farhat, la situazione politica in Tunisia è di “equilibrio catastrofico”: tutti vogliono governare ma “nessuno ha la maggioranza per farlo” e in più ci sono continue ingerenze esterne. Dopo molte esitazioni, dichiarazioni e contro dichiarazioni, trattative e procrastinazioni, il partito islamico tunisino Ennahda ha scelto di ritirare la fiducia al governo di Elyes Fakhfakh. Il Consiglio della Shura del movimento islamico ha incaricato il leader del partito nonché presidente dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, Rachid Ghannouchi, di avviare consultazioni con altre formazioni politiche, blocchi parlamentari e deputati. “Ma in Tunisia è in vigore lo stato di emergenza che impedisce di destituire il governo per sei mesi”, ha spiegato Ben Farhat, per cui questa situazione di stallo potrebbe procrastinarsi almeno fino a fine agosto.L’analista tunisino sottolinea come Ennahda abbia mantenuto due posizioni inconciliabili tra loro: “Alla Kasbah (sede dell’esecutivo) fa parte della maggioranza di governo, ma al Bardo (dove c’è il parlamento) è alleata con Qalb Tounes e l’ultradestra religiosa di Karama”. Inoltre ,il partito musulmano, a detta di Ben Farhat, è diviso al suo interno: “Hanno ritardato la tenuta del loro Congresso e dopo si sono resi conto che Ghannouchi, da quando è diventato presidente del parlamento, ha creato molti problemi e non è all'altezza del ruolo”. Un altro elemento di criticità di Ennahda evidenziato da Ben Farhat risiede nei presunti legami del partito islamico con la Turchia. “Hanno ritenuto che l’intervento turco in Libia e la presenza turca alle frontiere tunisine potesse essere determinante per il rafforzamento di Ennahda. Ma il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha reagito impegnandosi con Algeria, Francia, Egitto e altri paesi che rifiutano la presenza militare turca a pochi chilometri dalle frontiere tunisine. C’è stata una piccola guerra non dichiarata tra Saied e Ghannouchi, considerato che quest’ultimo si è ingerito nel dominio della diplomazia che è riservato al presidente della Repubblica”.A questi problemi si aggiungono le rivendicazioni sociali riesplose con la pandemia di Covid-19, una profonda crisi economica e finanziaria, ma soprattutto l’implicazione del capo del governo Fakhfakh in un caso di presunto conflitto d’interessi e di sospetta corruzione. Secondo Ben Farhat, Ennahda sta esercitando pressioni per raggiungere almeno tre obiettivi: avere una maggiore presenza all’interno del governo, ottenendo più posizioni degli attuali nove ministri su 32; ottenere denaro e risarcimenti per le vittime dei regimi di Habib Bourguiba e Zine el Abidine Ben Ali; indebolire il premier Fakhfakh e al tempo stesso rafforzarsi. “Fakhfakh è debole. Il suo governo non riesce a rispondere alle attese sociali dei tunisini, soprattutto in un contesto di profonda e reale crisi finanziaria. Al tempo stesso ha un problema di conflitto d’intesse che, secondo le leggi tunisine, prefigura una forma di corruzione”, aggiunge Ben Farhat.Se il primo ministro è in una posizione di debolezza, “Ennahda non è così forte come vuole far credere”, spiega l’analista. “Vuole imporre il negoziato per avere una posizione più forte nelle consultazioni, ma il presidente della Repubblica in questi ultimi tempi è molto presente e ha accusato Ennahda di essere una setta e di complottare per ottenere il potere. E’ uno spettacolo davvero affliggente”, aggiunge ancora Ben Farhat, constatando come nessuno in questo momento abbia i numeri in parlamento per poter cambiare la situazione. Il fronte anti-Ennahda guidato dalla battagliera Abir Moussi, presidente del Partito destouriano libero, ha raccolto 73 firme per avviare la destituzione di Rachid Ghannouchi dalla presidenza del parlamento, ma non ha i 109 voti necessari per portare a termine il processo. Al tempo stesso, Ennahda non ha i 109 voti necessari per poter approvare una “mozione di censura” (cioè di sfiducia) contro Fakhfakh e nominare al tempo stesso un nuovo capo del governo. “E’ una situazione di equilibrio catastrofico molto pericolosa”, conclude l’analista politico.Secondo un altro analista politico, Boulbaba Salem, la battaglia politica in corso in Tunisia stavolta non finirà con un compromesso, ma con delle “ossa rotte”. Per Salem, in particolare, la battaglia è legata prima di tutto al destino di Ghannouchi, “che non è un semplice leader ma è ancora un simbolo: il tentativo di isolarlo in parlamento è inaccettabile per il partito”. Secondo l’analista politico, mentre Ennahda lasciava prima uno spiraglio aperto per il negoziato, “questa volta la decisione del Consiglio della Shura di ritirare la fiducia al governo Fakhfakh è stata netta e chiara”. Il partito islamico (54 seggi) può contare sull’appoggio in parlamento del partito Qalb Tounes (27) e sulla coalizione radicale Al Karama (19) per un totale di 100 seggi, nove in meno della maggioranza necessaria per approvare una “mozione di censura” (cioè di sfiducia) contro Fakhfakh e nominare al tempo stesso un nuovo capo del governo.Secondo Salem però non è escluso che il partito islamico Ennahda possa raccogliere i voti degli indipendenti e degli indecisi e riuscire comunque nel suo intento di rovesciare Fakhfakh e proporre un suo capo del governo. "E’ evidente che Ennahda ha un candidato alternativo per la carica di primo ministro e il suo nome è Fadhel Abdelkefi (ex ministro delle Finanze): il suo nome era stato precedentemente proposto al presidente della Repubblica, Kais Saied, ma alla fine aveva scelto Fakhfakh”. E’ probabile però che Fakhfakh possa anche operare un rimpasto di governo escludendo Ennahda, che a questo punto finirebbe all’opposizione. “I negoziati e gli accordi politici in questo l'attuale periodo sono molto difficili. Qualcuno ne uscirà con le ossa rotte”, conclude analista.In questa situazione sarà determinante il ruolo del capo dello Stato tunisino, in cima alla classifica nelle intenzioni di voto alle elezioni presidenziali della Tunisia, secondo un sondaggio di opinione condotto dall'ufficio di ricerca Sigma Conseil e pubblicato dal quotidiano “Al Maghreb”. L’attuale presidente della Repubblica ha ottenuto il 58,7 per cento delle preferenze degli intervistati. Nettamente distanziata al secondo posto Abir Moussi, battagliera presidente del Partito destouriano libero, con il 10 per cento, seguita dal leader del partito Qalb Tounes, ex candidato presidenziale (sconfitto al ballottaggio da Saied) e magnate dei media Nabil Karoui con l’8,4 per cento. Il parlamentare indipendente Safi Said si è classificato al quarto posto nelle intenzioni di voto con il 5,2 per cento, mentre il leader del movimento Tahya Tounes, l’ex premier Youssef Chahed, è arrivato quinto con il 2,1 per cento. Stupisce, inoltre, l’exploit del Partito destouriano libero, che secondo lo stesso sondaggio è vincerebbe le elezioni legislative con il 29 per cento dei voti. Il partito "benalista", autore ieri di un’ennesima protesta in parlamento che ha costretto a sospendere i lavori, precederebbe il movimento islamico Ennahda che – secondo il sondaggio – si piazzerebbe in seconda posizione con il 24,1 per cento delle preferenze. Seguono il partito Qalb Tounes magnate dei media Nabil Karoui con l’11 per cento delle intenzioni di voto, la Corrente democratica con il 7 per cento e la coalizione radicale Al Karama con il 6,7 per cento dei voti.Un’altra ipotesi prevede il ritorno alle urne tramite elezioni anticipate, una possibilità caldeggiata in particolare dal potente sindacato Ugtt e dai una serie di partiti di opposizione. Andare al voto nelle attuali condizioni sociali, economiche ed epidemiologiche sembra alquanto improbabile, a maggior ragione se si considera che le ultimi elezioni parlamentari si sono tenute meno di un anno fa. L’eventualità di un vuoto di potere in Tunisia è preoccupante, soprattutto se si pensa alle possibili conseguenze sul versante migratorio. Per Mohsen Hassen, ex ministro ed economista, la pandemia di coronavirus ha “contagiato” la Tunisia ha indicato al riguardo tre sintomi inequivocabili: un tasso di decrescita al 6 per cento; aumento della disoccupazione del 4 per cento fino a interessare un quinto della popolazione attiva; aumento della povertà al 19,2 per cento. In tale contesto, l'ex ministro raccomanda l'attuazione di una strategia di rilancio basata su stimoli all'investimento e alla domanda interna tramite la spesa pubblica, accantonando l'opzione austerità. L’approccio “keynesiano” auspicato da Hassen, tuttavia, si scontra con la realtà di un paese con scarse riserve in valuta estera, poche risorse naturali e sempre più dipendente dagli aiuti stranieri. (Tua)