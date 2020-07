Regno Unito: cancelliere Sunak, ci aspettano scelte difficili per modifiche alle tasse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere dello Scacchiere britannico, Rishi Sunak, ha dichiarato che il Regno Unito dovrà affrontare "scelte difficili" per quanto riguarda le modifiche alle tasse che verranno introdotte in seguito alla pandemia di coronavirus. Lo riporta il quotidiano britannico "The Telegraph". "Non intendo rilasciare commenti riguardanti le future politiche fiscali e le persone non dovrebbero trarre conclusioni dicendo 'non ha escluso questo o quello'. Ovviamente prendiamo in considerazione tutte le opzioni", ha affermato Sunak. Il cancelliere ha aggiunto che le decisioni sulle spese e sulle tasse verranno prese nel momento in cui si rivedranno i bilanci, sottolineando come "è chiaro che ci sono scelte difficili di fronte a noi". "Abbiamo l'ambizione di rispettare le nostre priorità e le nostre promesse, abbiamo attraversato questo periodo che si spera non si presenterà più e che ha avuto un impatto enorme sulla nostra economia e sulle nostre finanze pubbliche, e ciò significa che dovremo prendere scelte difficili", ha concluso Sunak. (Rel)