Venezuela: rapporto Onu, Argentina si associa a condanna per violazioni diritti umani

- Il governo dell'Argentina ha espresso la sua "profonda preoccupazione" per le violazioni allo Stato di diritto e ai diritti umani in Venezuela. Lo ha fatto attraverso l'ambasciatore argentino presso gli organismi internazionali a Ginevra, Federico Villegas, in occasione della presentazione presso il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite (Onu) dell'ultimo rapporto sul paese caraibico da parte dell'Alto commissario per i diritti umani, Michelle Bachelet. "Condividiamo la profonda preoccupazione per la situazione dei diritti umani così come per la grave crisi politica, economica ed umanitaria che soffre il Venezuela", ha detto Villegas. L'ambasciatore argentino ha quindi invitato Caracas a "cooperare pienamente" con il Consiglio per i diritti umani dell'Onu e "ad applicare le raccomandazioni fatte dall'Alto commissario Bachelet nel suo rapporto". (segue) (Abu)