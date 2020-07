Venezuela: rapporto Onu, Argentina si associa a condanna per violazioni diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La netta presa di posizione di Buenos Aires nei confronti delle violazioni ai diritti umani da parte del regime di Nicolas Maduro costituisce una novità rispetto all'indirizzo adottato fino ad oggi su questa questione dal governo del presidente Alberto Fernandez. Riguardo la questione venezuelana l'attuale governo argentino ha sempre affermato infatti la sua adesione al principio di "non ingerenza", ponendo maggiore enfasi sul rispetto dell'autodeterminazione del popolo venezuelano piuttosto che sulle violazioni dei diritti umani compiute dall'attuale governo di Caracas. La denuncia di Villegas in effetti non ha impedito al governo argentino di ribadire ad ogni modo la sua propensione "a favore di una soluzione pacifica, politica e negoziale della crisi che attraversa il paese attraverso elezioni inclusive trasparenti e credibili". (segue) (Abu)