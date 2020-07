Venezuela: rapporto Onu, Argentina si associa a condanna per violazioni diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rapporto presentato oggi al Consiglio diritti umani dell'Onu, Bachelet ha espresso preoccupazione "per la mancanza di indipendenza" della giustizia in Venezuela, con ricadute sul lavoro degli operatori, sul perseguimento di responsabili di violazioni delle libertà civili e anche su alcune garanzie del sistema democratico. Nel documento si sottolinea che "l'indipendenza del sistema di giustizia è considerevolmente minata dall'insicurezza nell'esercizio di giudici e procuratori, la mancanza di trasparenza nel processo di designazione, le condizioni di lavoro precarie e l'interferenza politica". L'ufficio onusiano (Ohchr) mette quindi l'accento sulle decisioni che la Corte suprema (Tribunal supremo de justicia, Tsj) ha preso nei confronti dell'Assemblea nazionale (An), l'organo controllato dalle opposizioni: interventi che "hanno costantemente dato luogo a preoccupazioni sulle considerazioni politiche che prevalgono sulle determinazioni legali". (segue) (Abu)