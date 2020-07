Venezuela: rapporto Onu, Argentina si associa a condanna per violazioni diritti umani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La condizione della giustizia è per l'ufficio di Bachelet condizione che "ha diminuito gravemente la capacità del potere giudiziario di agire in modo indipendente per la protezione dei diritti umani e sta contribuendo" a generare "impunità". Nonostante i recenti sforzi portati avanti dalla procura generale "di indagare le violazioni" commesse "dalle forze di sicurezza, la mancanza di responsabilità è specialmente significativa nei casi di assassini" durante "le proteste e e operazioni di sicurezza", avverte l'Ohchr estendendo la considerazione anche ai casi di "tortura, maltrattamenti e violenze di genere". Chi ha sofferto abusi e violazioni dei diritti umani "continua ad affrontare ostacoli legali, politici e socioeconomici per accedere alla giustizia", mentre le donne si misurano con "specifiche sfide di genere". (segue) (Abu)