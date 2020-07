Venezuela: rapporto Onu, Argentina si associa a condanna per violazioni diritti umani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente cileno fa quindi un appello al governo di Nicolas Maduro perché "avvii e completi le riforme annunciate al sistema della giustizia per garantire la sua indipendenza e imparzialità, fermare l'uso della giustizia militare per giudicare i civili e rispettare l'obbligo di indagare qualsiasi denuncia di tortura e maltrattamenti". Al tempo stesso, Bachelet chiede che si "fermino immediatamente tutti gli atti di intimidazione, minacce e rappresaglie dei membri delle forze di sicurezza contro i familiari delle vittime di violazioni dei diritti umani che cercano giustizia". Tanto le vittime quanto i loro familiari "hanno il diritto di conoscere la verità e ottenere giustizia e non di essere molestati e resi nuovamente vittime da coloro il cui lavoro dovrebbe essere quello di proteggerli". (Abu)