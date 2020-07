Namibia: imprenditore lombardo ucciso a Windhoek

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'imprenditore lombardo Daniele Ferrari, originario di Castiglione della Presolana e da anni residente in Namibia, è stato assalito ed ucciso nella capitale Windhoek. Ne ha dato notizia su Facebook il sindaco di Castione della Presolana, Angelo Migliorati, precisando che la polizia namibiana ed il consolato italiano stanno collaborando per le indagini al fine di individuare i responsabili. "Ci stringiamo nel dolore alla moglie ed alla famiglia", ha detto il primo cittadino. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Namibian", l'imprenditore 52enne è stato assalito da due uomini armati di coltelli e machete mentre stava portando a spasso i suoi cani. A nulla sarebbe servito l'intervento di due passanti, che hanno tentato di affrontare gli aggressori. Secondo le prime ricostruzioni questi ultimi, vestiti con una giacca nera, l'avrebbero seguito e pugnalato più volte con le armi bianche, prima di sottrargli il cellulare e darsi alla fuga. L'aggressione si è verificata ieri sera nelle vicinanze della diga di Avis. Ferrari ha sempre vissuto nel continente africano dove era diventato un noto imprenditore. (Res)