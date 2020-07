Taiwan: ministero Difesa Cina invita gli Stati Uniti a interrompere vendita di armi a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina invita gli Stati Uniti a interrompere immediatamente la vendita di armi a Taiwan per evitare ulteriori danni alla pace e alla stabilità attraverso lo stretto di Taiwan e il deterioramento delle relazioni tra i due Paesi e le loro forze militari. Lo ha dichiarato oggi Wu Qian, portavoce del ministero della Difesa cinese, in risposta alla recente approvazione del dipartimento di Stato Usa di un piano per la vendita di sistemi d'arma a Taipei per un valore di 620 milioni di dollari. "Questa mossa da parte degli Stati Uniti viola gravemente il principio della Cina unica e i tre comunicati congiunti tra Cina e Stati Uniti, e interferisce bruscamente negli affari interni della Cina. Pechino ha espresso forte insoddisfazione e ferma opposizione. L'Esercito popolare di liberazione (Pla) adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sovranità nazionale, l'integrità territoriale e la pace e la stabilità attraverso lo stretto di Taiwan", ha affermato Wu. (segue) (Cip)