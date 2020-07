Taiwan: ministero Difesa Cina invita gli Stati Uniti a interrompere vendita di armi a Taipei (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana, il dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha approvato una richiesta di acquisto da parte di Taiwan di un pacchetto di componenti e test per la ricertificazione dei suoi sistemi di difesa aerea Patriot Advanced Capability-3 (Pac-3), una transazione da oltre 600 milioni di dollari. In una dichiarazione rilasciata il 9 luglio, la Us Defense Security Cooperation Agency (Dsca) ha dichiarato che il Congresso è già stato informato della possibile vendita. Secondo la Dsca, che risponde al dipartimento della Difesa e sovrintende al programma Us Foreign Foreign Sales, Taiwan ha chiesto di acquistare parti per rinnovare i suoi missili Pac-3 per una durata operativa di 30 anni. Il pacchetto include il test e la riparazione del sistema missilistico, test di affidabilità delle scorte (Srt) e restituzioni sul campo, parti a livello di equipaggiamento di supporto a terra (Gse) e altri elementi correlati di supporto logistico, per un costo stimato in 620 milioni di dollari, ha reso noto la Dsca. Il principale appaltatore sarà Lockheed Martin, azienda statunitense che opera nel settore aerospaziale, della difesa, delle armi, della sicurezza e delle tecnologie avanzate. "Questa vendita proposta è coerente con la legge e la politica degli Stati Uniti come espresso nella Legge pubblica 96-8", si legge nella dichiarazione. (segue) (Cip)