Taiwan: ministero Difesa Cina invita gli Stati Uniti a interrompere vendita di armi a Taipei (4)

- La legge pubblica 96-8 si riferisce al Taiwan Relations Act, che è stato approvato dal Congresso degli Stati Uniti nel 1979 con l'obiettivo di fornire una solida base per la cooperazione Usa-Taiwan in assenza di legami diplomatici formali. "Questa proposta di vendita è al servizio degli interessi nazionali, economici e di sicurezza degli Stati Uniti, sostenendo i continui sforzi del destinatario per modernizzare le sue forze armate e mantenere una credibile capacità difensiva. La vendita proposta contribuirà a migliorare la sicurezza del destinatario e aiuterà a mantenere la stabilità politica, l'equilibrio militare e il progresso economico nella regione", spiega l'agenzia. Lo stesso giorno, il ministero degli Affari esteri di Taipei ha affermato di aver accolto con favore la decisione del dipartimento di Stato di approvare la richiesta di Taiwan di ricertificazione dei missili Pac-3, acquistati negli Stati Uniti anni fa. "Taiwan continuerà a cercare uno stretto partenariato di sicurezza con gli Stati Uniti, contribuendo nel contempo alla pace e alla stabilità a lungo termine nella regione indo-pacifica", ha spiegato il ministero. (Cip)