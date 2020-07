Sanità: Gallera, 9,7 milioni per 85 borse specializzazione per giovani medici che rimangono in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Regione Lombardia mette a disposizione 9.762.000 euro per la creazione di 85 contratti aggiuntivi di formazione destinati ai giovani medici che decidono di lavorare in Lombardia almeno tre anni dopo la specializzazione". Lo annuncia l'assessore al Welfare, Giulio Gallera, commentando una Delibera specifica approvata ieri dalla Giunta Regionale. "I nuovi contratti di formazione - aggiunge Gallera - si aggiungono alla quota lombarda delle borse di studio nazionali. Dal 2016 ad oggi, dal mio insediamento al Welfare, abbiamo intrapreso un percorso di rafforzamento delle opportunità formative specialistiche, passando dalle 35 borse regionali alle attuali 85. Un numero importante, che riusciamo a finanziare per il secondo anno consecutivo. L'obiettivo è quello di colmare il gap che, da diversi anni, sta determinando una notevole difficoltà nel reperimento dei medici negli ospedali della Lombardia". "Oltre al finanziamento di contratti specialistici regionali - spiega l'assessore Gallera - nel recente passato abbiamo condotto, insieme alle altre Regioni, una forte campagna di sollecitazione nei confronti del Governo al fine di arrivare ad un sensibile aumento delle borse di studio nazionali". (segue) (Com)