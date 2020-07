Sanità: Gallera, 9,7 milioni per 85 borse specializzazione per giovani medici che rimangono in Lombardia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi per le 85 borse di studio regionali si suddividono in cinque anni: 2.215.000 euro per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, 2.210.000 per gli esercizi 2022 e 2023, 1.092.000 euro per il 2024. "A seguito di una accurata ricognizione delle discipline per le quali e' prevista una sofferenza maggiore in termini di organici - conclude Gallera - insieme ai rappresentanti delle università lombarde abbiamo stabilito le specialità e gli atenei ai quali assegnare la possibilità di attivare i contratti aggiuntivi di formazione medica, con un rafforzamento dell'area Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore e delle discipline maggiormente legate all'emergenza Covid". I requisiti necessari: iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Regione alla data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione; residenza in Lombardia da almeno tre anni, alla data di scadenza del bando di concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione; non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, a esclusione del caso in cui si sia restituito quanto percepito; impegno, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso il SSR per un periodo minimo complessivo di almeno tre anni nei cinque anni successivi al conseguimento della specializzazione. (Com)