Lombardia: da oggi a Palazzo Pirelli un "tunnel sanificatore" accoglie all'ingresso i visitatori

- Da oggi un innovativo "tunnel sanificatore" attende consiglieri regionali, dipendenti e visitatori all'ingresso di Palazzo Pirelli, rendendo più veloci e sicure le operazioni di sanificazione e di rilevamento della temperatura per tutti coloro che entrano nella sede del Consiglio regionale. "Il Consiglio regionale della Lombardia è il primo ente pubblico in Italia a essere dotato di questa struttura tecnologica d'avanguardia – sottolinea il Presidente Alessandro Fermi -. Grazie alla società che ce ne ha fatto dono, in pochi secondi e in pochi metri vengono assicurate e garantite tutte le misure di sanificazione e tutela previste dalle normative vigenti". Il tunnel è stato donato dalla società Cloud Technologies che ha provveduto alla realizzazione, al trasporto e all'installazione del tunnel, che resterà a disposizione gratuita dell'istituzione regionale per sei mesi (fino al 14 febbraio 2020). Il tunnel, sotto il cui arco dovrà ogni volta obbligatoriamente passare chiunque entri nel Palazzo, è provvisto di sensore di prossimità; impianto soffiante; impianto di nebulizzazione spray igienizzante; misuratore di temperatura; altoparlanti emettitori di allarmi; misuratore di temperatura da utilizzare in caso di ingresso da parte di utenti disabili; tasto di esclusione della nebulizzazione automatica in caso di ingresso; dispenser automatico erogazione gel mani e tappeto igienizzante per le scarpe. In pochi secondi e in pochi metri vengono così assicurate e garantite tutte le misure di sanificazione e tutela previste dalle normative vigenti. Il Consiglio regionale della Lombardia è il primo ente pubblico in Italia a essere dotato di questa struttura tecnologica d'avanguardia. (Com)