Roma: Prestipino-Compagnone (Pd), Salvini a Rocca Cencia? Propaganda da due soldi

- Stamattina Matteo Salvini si è recato sul territorio del Municipio VI di Roma, nei pressi del polo industriale di Rocca Cencia, "a fare propaganda politica, pratica della quale è maestro, senza presentare ai cittadini un minimo di progettazione concreta e realizzabile". Lo affermano Patrizia Prestipino, deputata Pd, e Fabrizio Compagnone, segretario del Pd del VI Municipio di Roma, entrambi esponenti di Base Riformista. "Facile per lui mettere il dito nella piaga della sofferenza sociale - aggiungono - ma ci domandiamo perchè non abbia risolto il problema del territorio nei 14 mesi in cui è stato al governo. Salvini facesse attenzione perchè i cittadini sono stanchi di roboanti promesse. Se intende rilanciare l'idea di un termovalorizzatore, dicesse subito su quale area del bacino territoriale di competenza intende realizzarlo e con quali risorse. Perché di demagogia e di passerelle sul territorio, a cominciare da quelle della Sindaca Raggi e dei suoi assessori, i cittadini già ne hanno viste e sopportate tante, forse troppe. Noi, invece, siamo per trovare una soluzione che sia in linea con il Piano Rifiuti della Regione Lazio ma anche con le istanze dei cittadini. E, soprattutto, realizzabile nel breve - medio termine. Il libro dei sogni, Salvini, lo sfogli ai suoi fan social. Non ai romani, che di lui e della Lega ricordano più i tempi di Roma ladrona che non delle cose fatte". (Com)